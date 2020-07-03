AFAD: Sakarya'daki yangına müdahale çalışmaları devam ediyor AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA