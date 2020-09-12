AFAD, Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak
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AFAD, Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçileri için 170 çadır sevk edildiğini bildirdi.

AFAD, Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak
12.09.2020 22:35 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçileri için 170 çadır sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Ankara Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan Yardımcımız Muhterem İnce de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun."

Kaynak: AA

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