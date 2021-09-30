AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? - Haberler
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AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman?

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AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak da bilinen AFAD personel alımı yapacağını duyurdu. 10 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yayımlanan ilanda açık kadrolara tam 1749 kişinin alınacağı bildirilmiş ve maaş çizelgesi de adaylarla paylaşılmıştı. Personel alımlarının ne zaman olacağını merak eden vatandaşlarımız bu konuyu araştırmakta. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman?

Kurumun bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak olan personellerde en az lise mezunu olma şartı aranırken konuyla ilgili tüm detaylar yayımlanan ilanla beraber adaylarla paylaşıldı. Hal böyleyken "Afad personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  1. AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak;
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

AFAD PERSONEL ALIMI KADROLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1749 personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İhdası yayımlandı.

Yayınlanan ilana göre,

183 Destek Personeli, Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman?

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Haber: AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? - Haberler
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