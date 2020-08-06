AFAD, patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı
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AFAD, patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) heyeti, önceki gün şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

AFAD, patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı
06.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:12

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) heyeti, önceki gün şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Türkiye, başkent Beyrut'ta can kayıplarının yanı sıra yaklaşık 10 milyar dolar maddi hasara yol açan şiddetli patlamanın ardından Lübnan'a yardım için harekete geçen ilk ülkelerin başında yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M tipi askeri kargo uçağı, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri dün akşam ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ve salı günü yaşanan patlamayla başkentin felaket bölgesi ilan edildiği Lübnan'a teslim etti.

Yardım malzemeleri ile birlikte AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu öncülüğünde Beyrut'a gelen AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Kızılay'dan oluşan Türk heyeti, bugün patlamanın yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Türk heyeti ayrıca, yerel ve yardım faaliyetleri için Beyrut'a gelen uluslararası ekiplerle gerçekleştirdiği toplantılar doğrultusunda faaliyetlerine yarın sabah erkenden devam edecek.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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