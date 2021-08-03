Son dakika haberi | AFAD, yangın bölgelerinde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu

Son dakika gelişmesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yangınların yoğun olarak yaşandığı 5 ilde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yangınların yoğun olarak yaşandığı 5 ilde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

AFAD tarafından, ülke genelinde çıkan orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerde yürütülen nakdi yardım, barınma ve beslenme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ön iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü belirtilerek, yangınların yoğun olarak yaşandığı 5 ilde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye; AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon TL nakdi yardım gönderildi.

Açıklamaya göre, bin 759 kişiye barınma hizmeti verilirken, afetzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için; yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 tuvalet-duş konteyneri sevk edildi.

Açıklamaya göre, yangından etkilenenlerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılırken, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda bin 700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi de dağıtıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı