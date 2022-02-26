AFAD: "Öncü ekibimiz Ukrayna'ya ulaştı ve insani yardım çalışmalarına başladı"

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) öncü ekibin Ukrayna'ya ulaştığını ve insani yardım çalışmalarının başladığını duyurdu.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Öncü ekibimiz Ukrayna'ya ulaştı ve insani yardım çalışmalarına başladı. Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1.680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyumuz da Ukrayna yolunda" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel