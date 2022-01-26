AFAD: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 22 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 bin 589 vatandaşın misafirhane ve yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda kara yolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 81 bin 39 personel ile 27 bin 280 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, "22 ilimizde 24 bin 589 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edildi." bilgisi paylaşıldı.

Halen 4 bin 545 kişinin yurtlarda ve misafirhanelerde kaldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt genelinde, 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1473 sıcak yemek, 98 bin 443 içecek, 78 bin 195 kumanya, 77 bin 905 ikramlık, 12 bin 750 çorba ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."