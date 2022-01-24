AFAD: Meteorolojik uyarılar doğrultusunda yola çıkılmaması önemli - Haberler
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AFAD: Meteorolojik uyarılar doğrultusunda yola çıkılmaması önemli

AFAD: Meteorolojik uyarılar doğrultusunda yola çıkılmaması önemli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ), vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalarda toplam 72 bin 81 personel ile 33 bin 450 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği belirtilerek, "Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz" denildi.


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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, AFAD, kar, 112, Güncel, Haber

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