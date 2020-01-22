AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle...
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AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle...

AFAD: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

22.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:55
AFAD:

: "Manisa'nın ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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