"Manavgat'taki söndürme çalışmalarında 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır"
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"Manavgat'taki söndürme çalışmalarında 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır"

'Manavgat'taki söndürme çalışmalarında 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya AFAD Müdürlüğü'nden bir ekibin yangın bölgesinde görevlendirildiği belirtilerek, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz ve 4 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinde ormana yakın bölgelerdeki evlerin jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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