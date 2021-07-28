"Manavgat'taki söndürme çalışmalarında 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır"

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya AFAD Müdürlüğü'nden bir ekibin yangın bölgesinde görevlendirildiği belirtilerek, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz ve 4 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinde ormana yakın bölgelerdeki evlerin jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı