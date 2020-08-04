AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (3)
DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİMalatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedildi.
04.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:20
DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; deprem anında ev ve iş yerlerinde olanların dışarı çıkmaya çalıştıkları sırada yaşadıkları panik anları yer aldı.
Ahmet ÇÖTELİ- Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,
Kaynak: DHA