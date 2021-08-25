AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Vali Yardımcısı Vekili ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Karayolları 26. Şube Müdürü Duru Öztop, Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci katıldı.

İlimiz Marmaris, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Köyceğiz, Seydikemer, Dalaman ilçelerinde etkili olan orman yangınları sonrası yapılacak çalışmalar ile benzer felaketler yaşanmaması amacıyla alınan tedbirler değerlendirildi.

Muğla'nın orman varlığı, yaban hayatı, ÖÇK bölgeleri ve ekosistem çeşitliliği bakımından ülkemizin en zengin bölgelerinden biri olduğu, bu nedenle mevcut orman varlığının korunması ve yanan alanlarının yeniden ağaçlandırılması amacıyla ekiplerce sahada çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Toplantıda, orman yangınları esnasında yapılan müdahale çalışmaları hakkında da bilgi bilgilendirme yapıldı. Orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren ormanlarımızı korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devletimizin tüm kurumları ve imkanları seferber edildiği, ekiplerin yoğun müdahaleleri ve vatandaşların destekleri ile yangınların söndürüldüğü ifade edildi.

Yangının ilk gününde 2 Uçak 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın kontrol helikopteri ile başlayan hava operasyonundaki araç sayılarının her geçen gün artarak 6 Ağustos tarihinde 16 uçak 54 helikopter ile en yüksek seviyeye ulaştığı, toplam 12. 666 personel 5587 aracın yangınlarda görev aldığı, 18 Büyükşehir belediyesi ile il ilçe belediyelerinden toplam 2074 personel 284 araçla, sivil toplum kuruluşlarının ise 859 personel ve 175 araçla söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

İl genelinde bulunan 119 ağır hasarlı binadan Marmaris ilçemizde 80, Bodrum ilçemizde 3, Milas ilçemizde 6 bina olmak üzere toplam 89 binanın enkazı kaldırılmıştır. 30 bina için enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve sahadaki çalışmalar konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

İlimizin orman yangınları bakımdan birinci derece hassas bölge olduğu, sıcaklığın yüksek ve nem oranının düşük olması gibi durumlarının orman yangınlarını arttırdığı bu nedenle insan kaynaklı orman yangınlarının sebeplerini ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde birtakım tedbirler alındığına değinildi.

Vali Orhan Tavlı, "Orman yangınları ile mücadelemizdeki esas başarıyı, yangınlarla mücadeleyi vatan savunması anlayışıyla yürüten, tecrübeli ve özverili ekiplerimize ve gönüllük esasıyla çalışmalara destek veren milletimize borçluyuz. "dedi.

Kaynak: Habermetre

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