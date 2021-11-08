AFAD, Konya'da deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu açıkladı - Haberler
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AFAD, Konya'da deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu açıkladı

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
AFAD, Konya'da deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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