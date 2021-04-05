AFAD kıyıdan, dalgıçlar nehirde arıyor
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AFAD kıyıdan, dalgıçlar nehirde arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
AFAD kıyıdan, dalgıçlar nehirde arıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafta önce Menderes Nehri'ne atladığı iddia edilen 70 yaşındaki Durmuş Coşkun'u arama çalışmaları yedinci günde de devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hafta önce Menderes Nehri'ne atladığı iddia edilen 70 yaşındaki Durmuş Coşkun'u arama çalışmaları yedinci günde de devam ediyor.

30 Mart tarihinde yaşanan olayda Durmuş Coşkun'un kıyafetlerini çıkararak nehre atladığının ihbar edilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Nehir çevresindeki arama çalışmalarına Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği, AKUT ve AFAD ekipleri devam ediyor. AFAD ekipleri kıyı tarama çalışmalarına devam ederken, kurbağa adamlar da botla nehre girerek çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, yaşlı adamın izine henüz rastlanılamadığı öğrenildi. - AYDIN

AFAD kıyıdan, dalgıçlar nehirde arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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