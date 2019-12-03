AFAD kimsesiz çocukları misafir etti

03.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:04

Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında kentteki kimsesiz çocukları misafir etti.



Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, çocukların her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Demirel, "İlimiz çocuk evlerinde kalan çocuklarımıza desteğimizi ve şefkat elini her zaman hissettirmek ve örnek model olmak amacıyla 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında misafir ettik. Bu kapsamda çocuklarımıza kurumumuzun çalışma alanları, afet öncesi sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verdik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA