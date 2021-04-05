AFAD Kayseri 3 ayda 46 bin kişiye afet eğitimi verdi
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AFAD Kayseri 3 ayda 46 bin kişiye afet eğitimi verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD Kayseri 3 ayda 46 bin kişiye afet eğitimi verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, 2021'in ilk 3 ayında 46 bin 118 kişiye afet eğitimi verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, 2021'in ilk 3 ayında 46 bin 118 kişiye afet eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu kapsamda harekete geçen AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri de, düzenledikleri çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler ile vatandaşları afet konusunda bilinçlendirdi. Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen yüz yüze eğitimlerde, konunun uzman isimleri, slayt eşliğinde afet farkındalık eğitimi verdi. Bu kapsamda, şimdiye kadar 46 bin 118 kişiye afet eğitimi verildi.

Eğitimlerin yıl boyunca süreceği belirtildi. - KAYSERİ

AFAD Kayseri 3 ayda 46 bin kişiye afet eğitimi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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