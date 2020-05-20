AFAD Kavşağı yeniden düzenlendi
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AFAD Kavşağı yeniden düzenlendi

AFAD Kavşağı yeniden düzenlendi Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli, rahat ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması adına AFAD Kavşağı'nda yeni bir düzenleme yaptı.

20.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:52

AFAD Kavşağı yeniden düzenlendi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli, rahat ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması adına AFAD Kavşağı'nda yeni bir düzenleme yaptı.

Ulaşımın kesintisiz hale gelebilmesi için hizmetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Kavşağı'nda çalışma yaptı. Yoğun bir trafik akışının yaşandığı bölgede, Ulaşım Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlemeye gidildi.

Kent içi trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Kavşağı'nın projesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, imalatı ise Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Kavşak, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ayrıca sinyalizasyon sistemiyle de güçlendirildi.

AFAD Kavşağı yeniden düzenlendi

Kaynak: İHA

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