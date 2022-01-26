AFAD karda mahsur kalan 9 bin 398 kişinin tahliye edildiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yurt genelinde karda mahsur kalan 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Afad tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı yoğun kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdaresi, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 81 bin 39 personel, 27 bin 280 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği kaydedildi. 22 ilde 24 bin 589 vatandaşın misafirhane ve yurtlarda ağırlandığı ve 4 bin 545 vatandaşın hala misafir edilmeye devam edildiği ifade edilen açıklamada, yurt genelinde karda mahsur kalan 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı aktarıldı. Söz konusu kişilere bin 473 sıcak yemek, 98 bin 443 içecek, 78 bin 195 kumanya, 77 bin 905 ikramlık, 12 bin 750 çorba ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamasının önem taşıdığı vurgulanarak, gelişmelerin takipçisi olunduğunun altı çizildi.

(Ali Nargüner/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri