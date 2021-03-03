AFAD, Karabük'te, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AFAD, Karabük'te, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi

03.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:12
AFAD, Karabük'te, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Gazanfer Erbay, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Gazanfer Erbay, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, müdürlük personeli ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bu yılın afet eğitim yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Erbay, gazetecilere afet ile ilgili genel bilgiler aktardı.

Ülke genelinde temel afet farkındalık eğitimlerinin verileceğini belirten Erbay, Karabük'te de hem kurumlara hem de vatandaşlara temel afet farkındalık eğitimi verileceğini kaydetti.

Afet geçiren bölgeler ile buralarda yapılan çalışmalara da değinen Erbay, Karabük'te en çok gözlenen afet türünün heyelan olduğunu ve afetten en çok ta Yenice ilçesinin zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hakan Akkaya Kenan Doğulu Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Mustafa Er Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD, Karabük'te, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:14:55. #1.16#
title