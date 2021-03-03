AFAD, Karabük'te, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Gazanfer Erbay, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Gazanfer Erbay, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, müdürlük personeli ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bu yılın afet eğitim yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Erbay, gazetecilere afet ile ilgili genel bilgiler aktardı.

Ülke genelinde temel afet farkındalık eğitimlerinin verileceğini belirten Erbay, Karabük'te de hem kurumlara hem de vatandaşlara temel afet farkındalık eğitimi verileceğini kaydetti.

Afet geçiren bölgeler ile buralarda yapılan çalışmalara da değinen Erbay, Karabük'te en çok gözlenen afet türünün heyelan olduğunu ve afetten en çok ta Yenice ilçesinin zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler