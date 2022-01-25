AFAD, kapanan yol nedeniyle ilaçlarını alamayan yaşlı çifti il merkezine ulaştırdı - Haberler
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AFAD, kapanan yol nedeniyle ilaçlarını alamayan yaşlı çifti il merkezine ulaştırdı

AFAD, kapanan yol nedeniyle ilaçlarını alamayan yaşlı çifti il merkezine ulaştırdı

AFAD ekipleri Kahramanmaraş'ta yoğun yağış nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen çifti 4 saatlik çalışmanın ardından il merkezine ulaştırdı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afad ekipleri Kahramanmaraş'ta yoğun yağış nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen çifti 4 saatlik çalışmanın ardından il merkezine ulaştırdı.

Afad'tan alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Mercan Mahallesi'nde yaşayan Kutlu çifti, yoğun yağış üzerine yolların kapanması sebebiyle tansiyon ve şeker ilaçlarını temin edemedi.

Ekipler, yardım talebi üzerine 4 saat süren yoğun çalışma sonucunda Kutlu çiftini il merkezine getirerek ilaçlarını alabilmesini sağladı.

AFAD, kapanan yol nedeniyle ilaçlarını alamayan yaşlı çifti il merkezine ulaştırdı

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Haber

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