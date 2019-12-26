AFAD: Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında deprem üretecek diri fay yok
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fay bulunmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fay bulunmadığını bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi'nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlama gereği duyulduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle