AFAD: Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında deprem üretecek diri fay yok
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AFAD: Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında deprem üretecek diri fay yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde deprem üretecek diri fay bulunmadığını bildirdi.

26.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:12
AFAD: Kanal İstanbul Projesi'nin geçiş güzergahında deprem üretecek diri fay yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), Kanal Projesi'nin geçiş güzergahında ve yakın çevresinde üretecek diri fay bulunmadığını bildirdi.


AFAD'ın Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi'nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlama gereği duyulduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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