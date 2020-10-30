AFAD: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFAD: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."

30.10.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:43

AFAD: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.

AFAD: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."

AFAD: 'İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı Güllüoğlu ve İzmir Valisi Köşger ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı Güllüoğlu ve İzmir Valisi Köşger ile görüştü
Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı
Öğrencilere halı sahada Peygamber Efendimizin çocuk sevgisi anlatıldı
Çelik: 'Yunanistan sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır'
Çelik: "Yunanistan sahada fiili durum yaratmak gibi bir tutumdan vazgeçerse müzakere kapısı her zaman açıktır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Aslı Enver Çağla Şıkel Birkan Sokullu
Spor Eddie Newton Mehmet Topal İsmail Kartal Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır." - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:43:11. #1.15#
title