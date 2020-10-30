AFAD: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."

AFAD: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.