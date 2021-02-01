AFAD İzmir'in Karaburun açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.35'te ve 3,42 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Aynı bölgede sabah saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından en büyüğü 4,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş