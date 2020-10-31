AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini açıkladı
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AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini açıkladı

31.10.2020 01:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:01
AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 799'a yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 799'a yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 25'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 277 artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada biri boğulma nedeniyle olmak üzere 20 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği, İzmir'de 738, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 799 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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