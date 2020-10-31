AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini duyurdu
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AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini duyurdu

31.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:28
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 20.00 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında 4 şiddetinin üzerinde 40 olmak üzere, 615 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, biri boğulma sonucu, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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