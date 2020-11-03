AFAD: "İzmir'deki depremde 98 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"
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AFAD: "İzmir'deki depremde 98 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

03.11.2020 03:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 03:08
AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.50 itibarıyla, 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere toplam 1385 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) depremde 98 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildiğinin bilgisi verildi. Ayrıca 147 kişinin tedavisi devam edildiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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