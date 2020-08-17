AFAD İzmir'de deprem tatbikatı düzenledi İzmir'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı yapıldı.

İzmir'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı yapıldı.

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ndeki bir alanda tatbikat senaryosu gereği Kahramanmaraş'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine AFAD ekiplerine deprem ikazı verildi. Arama ve kurtarma ekibindeki 85 personel, evlerinden araçlarla alınarak senaryo gereği oluşturulan deprem bölgesine getirildi.

Deprem bölgesinde görev alacak personele sağlık testi yapıldıktan sonra bölgedeki durumla ilgili bilgi verildi.

Enkaz altında kalan kişilerin olduğu bilgisi üzerine hazırlık yapan ekipler, cihazlarla arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yaralı oldukları tespit edilen depremzedeler, bulundukları yerden çıkarılarak sedyeye konup hastaneye gönderildi.

İzmir AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Altunbulak, Marmara depreminin 21'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında İzmir'de de tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.

Altunbulak, başarıyla tamamlanan tatbikatla personelin tecrübesinin geliştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA