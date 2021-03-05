AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti
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AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti

05.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:51
AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti

AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'nın da etkilendiği deprem sonrası yapılan iyileştirme çalışmaları da değerlendirildi.

İyileştirme Daire Başkanı Esin, hem geçmiş olsun dileklerini iletmek hem de deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında analizlerde bulunmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vali Aydın Baruş'a afet çantası hediye eden AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, çanta içerisinde nelerin olması gerektiğini anlattı.

2021 yılının "Afet Eğitim ve Farkındalık Yılı" olması dolayısıyla deprem bölgesinde bulunan Malatya ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Vali Baruş da "Öncelikle deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak üzere İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Deprem simülatörlerinin etkin kullanımı, vatandaşların simülasyonu tecrübe etmeleri ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlarda bilinç düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Baruş, deprem sonrası iyileştirme çabalarının da ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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