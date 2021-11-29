İSTANBUL (DHA) - Afad : İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı (2)

İSTANBUL'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI

AFAD, yurdun bazı kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin yeni açıklama yaptı. İstanbul genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgarın, çeşitli seviyede kazalara neden olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 1517'e yakın ihbar alındığı bildirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçması, 192 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir. Yas¸anan olumsuzluklar nedeniyle 38 vatandas¸ımızın yaralandıgˆı ve 4 vatandas¸ımızın hayatını kaybettigˆi bilgisi alınmıs¸tır" denildi. Açıklamada ayrıca, Bursa'da 38 ağaç devrilmesi, 31 tehlike arz eden parça ihbarı, 21 çatı uçması, 6 tabela uçması ve 2 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 98 olay meydana geldiği, Bolu'da 2 çatı uçması olayı yaşandığı, Tekirdağ'da 1 agˆaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldiği ve Yalova'da 3 agˆaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 2 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldiği aktarıldı. Bursa, Bolu, Tekirdağ ve Yalova'daki olaylarda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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