AFAD: İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı - Haberler
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AFAD: İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD: İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.


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