AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptı
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AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptı

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.

17.08.2020 01:26 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:35

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.

Bakırköy'deki il merkezinde, "Afetlere Hazırlık Haftası" adıyla bir hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında "deprem anı tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatta, AFAD eğitim uzmanları tarafından uygulamalı olarak deprem anında yapılması gerekenler ve tahliye sırasında dikkat edilecek konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Ardından deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında vatandaşların neler yapması gerektiğiyle ilgili sunum yapıldı.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremin Türkiye'nin önemli bir gerçeği olduğunu, buna hazır olarak yaşamak gerektiğini söyledi.

Burada afet farkındalık eğitimi düzenlediklerini aktaran Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız coğrafyayı ve afet riskini bilmemiz, yaşadığımız binalar ve yaşam şeklimizin buna uygun olması gerekiyor. Acı tecrübelere sahibiz. Türkiye, özellikle belli bölgelerde, afet, deprem tecrübesine bu yüzden sahip. İnşallah bunu tekrar yaşamayız ama hazırlığımızı artırmamız lazım. O yüzden önce tedbir gerekiyor, hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Simülasyon oadalarımızda depremi gerçekten yaşatıyoruz. Önemli bir deneyim oluyor. Özellikle hiç görmemiş insanlar, çocuklar, gençler için önemli bir deneyim oluyor. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle depremleri iyice hatırlatıp gerçek deprem olmadan önce depremlerin tecrübe edilmesinin bu eğitimlerle gerçekleşmesini istiyoruz."dedi.

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptı

Kaynak: AA

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