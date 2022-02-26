AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2)

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2)

3 TIR MOLDOVADAKİ UKRAYNA VATANDAŞLARI İÇİN YOLA ÇIKTIAFAD'dan yapılan açıklamada, Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşları için yardım malzemelerini taşıyan TIR'ların da yola çıktığı belirtildi.

3 TIR MOLDOVADAKİ UKRAYNA VATANDAŞLARI İÇİN YOLA ÇIKTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşları için yardım malzemelerini taşıyan TIR'ların da yola çıktığı belirtildi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "İnsanlığın yanında olmaya devam ediyoruz! Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarının barınma ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hazırladığımız ve 120 çadır, 480 yatak ile 960 battaniyeden oluşan 3 TIR'ı daha Tekirdağ'dan yola çıkarıyoruz" denildi.


AFAD'ın yardım TIR'ları Ukrayna'ya ulaştı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title