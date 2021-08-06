AFAD'ın uyarısından sonra Tekirdağ'ın havası değişti

Demet Akalın üç kelimelik paylaşım yaptı, herkes yeni Milli Eğitim Bakanı'na yordu

Görüntü film karesinden değil gerçek! Herkes bu kadının kim olduğunu merak ediyor

- AFAD'ın uyarısından sonra Tekirdağ'ın havası değişti AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünün Trakya'da yağış uyarılarının ardından Tekirdağ'ın havası değişti.

- AFAD'ın uyarısından sonra Tekirdağ'ın havası değişti

TEKİRDAĞ - AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünün Trakya'da yağış uyarılarının ardından Tekirdağ'ın havası değişti.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sağanak yağış uyarılarının ardından Tekirdağ'ın havası değişti. Sabah saatlerinde gökyüzünün rengi değişirken, Tekirdağ'da puslu hava etkisini sürdürüyor.

AFAD'tan yapılan yağış uyarısında, "Bugun (Cuma) aksam saatlerinde Kirklareli il geneli ile Edirne'nin kuzeyi Tekirdag'in kuzeyi (Hayrabolu, Muratli, Corlu, Ergene, Cerkezkoy, Kapakli ve Saray) kesimlerinde beklenen saganak ve gok gurultulu saganak yagislarin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasi beklendiginden meydana gelebilecek ani sel, su baskini, yildirim, dolu yagisi, yagis aninda kuvvetli ruzgar ve ulasimda aksamalar gibi olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olunmasi gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ