AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AA - Kemal Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtmayı devam ettiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Romanya- Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtmayı devam ettiriyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdüren AFAD, bugün de savaştan kaçanlara sıcak yemek ikram etti.

Savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatan AFAD, bölgede başlayan yoğun kar yağışına rağmen insani yardım malzemesi dağıtmayı da sürdürüyor.

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Romanya, Ukrayna, AFAD, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title