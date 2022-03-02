Ukrayna halkı için hazırlanan insani yardım tırları yetkililere teslim edildi

Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından hazırlanan ve 8 tırdan oluşan insani yardım konvoyu Ukrayna ve Moldova yetkililerine teslim edildi.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 8 tırdan oluşan insani yardım konvoyu Ukrayna ve Moldova yetkililerine teslim edildi. Moldova'da düzenlenen törende konuşan Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergeu Deaconu, "Büyük bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyetine minnettarız" dedi. AFAD'ın gönderdiği, gıda, hijyen, battaniye, yatak ve çadırdan oluşan 8 tırın 5'i Ukrayna yetkililerine, 3'ü ise Moldova yetkililerine teslim edildi. Moldova'da yapılan teslim törenine Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergiu Deaconu ve Acil Durumlar Sorumlusu Albay Alexandru Oprea katıldı.

Romanya'nın Ukrayna sınırında bulunan Siret sınır kapısında AFAD İnsani Yardım Ekibinin kurduğu yardım noktasında ihtiyaç sahipleri için yardım dağıtımı devam ediyor. İnsani yardım noktasında ayrıca sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilmekte olan yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD İnsani Yardım Ekibi, bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen insani yardım tırlarında bin 536 adet gıda kolisi, 360 adet aile çadırı, 16 adet genel maksat çadırı, 680 adet yatak, 680 adet yastık çarşaf seti ve 2 bin 640 adet battaniye bulunuyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Doğukan Gürel-İHA)