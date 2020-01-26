AFAD'ın Düzce deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi

26.01.2020 21:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:48

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1 tır battaniye, bölgeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, AFAD Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan 4 bin 46 adet battaniye tıra yüklendi.

Battaniyeleri depremzedelere ulaştıracak tır, bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA