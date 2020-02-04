AFAD'ın deprem tırı Zeytinburnu'nda eğitim verdi

04.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:56

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki konut ve yapıları depreme dayanıklı bir hale getirirken, diğer yandan da vatandaşları bilinçli hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda, AFAD'ın, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili simülasyon tekniğini kullanarak bilgilendirme yaptığını anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirilen Deprem Simülasyon Tırı'nın eğitim programında, başta öğrenciler olmak üzere Zeytinburnu halkına dört gün eğitim vereceğini dile getiren Arısoy, "Zeytinburnu'ndaki konut ve yapıları depreme dayanıklı bir hale getirirken, diğer yandan da insanlarımızı afet bilinci konusunda duyarlı ve eğitimli hale getirmek istiyoruz. Son 3 ay içerisinde 2 bin 500 kişiye, afet bilinci ve yangın eğitimleri verdik." diye konuştu.

Arısoy, eğitimler kapsamında 15 bin kişiye eğitim vermek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Deprem Simülasyon Tırı'nda, 6 şiddetinde suni olarak gerçekleştirilen deprem esnasında, olmasını asla istemediğimiz deprem esnasında vatandaşlarımızın nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin eğitim veriliyor. Deprem öncesi ve sonrasında, AFAD'tan eğitimli arkadaşlarımızın öncülüğünde verilen eğitimlerle vatandaşlarımız hazır hale getirmek istiyoruz. Deprem esnasında psikoloji çok önemli, Allah gecinden versin ama deprem kuşağındayız. Niyetimiz, hedefimiz ve derdimiz, daha çok hemşehrimizi herhangi bir deprem anında daha bilinçli hareket etmesini sağlamaktır."

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Askeri Lojmanların yıkımı esnasında da gerçek ve kapsamlı bir deprem tatbikatı yapılacağını ifade eden Arısoy, bu tatbikata bütün kurumların iştirak edeceklerini, böylece arama-kurtarma noktasında hız ve tecrübelerinin ne ölçüde olduğunu test edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA