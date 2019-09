AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

27.09.2019 23:46

Muş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Zafer Mahallesi'nde bulunan atıl binada yapılan tatbikatta, bazı vatandaşlar senaryo gereği deprem enkazı altında mahsur kaldı.

AFAD ve UMKE ekipleri, hızla bölgeye intikal ederken, Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Enkazın altında kalan yaralıların güvenli şekilde tahliyelerini sağlayan ekipler, bu kişilere ilk müdahaleyi yaptı.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise aynı mahallede kullanılmayan bir iş yerinde senaryo gereği yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yangından etkilenen 2 kişiye müdahale etti.

Vali İlker Gündüzöz, deprem saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekiplerin yapmak istediklerini iyi şekilde yansıttıklarını aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Depreme açık bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu, ülkemiz açısından böyle olduğu gibi ilimizde de böyle. Bir deprem fay hattının üzerindeyiz. Şehirlerimizi deprem afeti üzerine karşı dizayn etmek zorundayız. Bu konuda tedbirli olmak zorundayız. Afetleri sadece depremler üzerinden yorumlamamak lazım. Sel, heyelan gibi çeşitli doğal kaynaklı tehditlerle karşı karşıyayız. Bu yüzden her türlü tedbiri almalıyız. Binalarımızı sağlam yaparsak depremden korunuruz. Afetlere hazırlıklı olmalıyız. Afet yönetimini en iyi şekilde yürütmek zorundayız."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As da afetlere karşı her an hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek, ülkenin doğal afetlere karşı her geçen gün personel, araç, gereç ve teknoloji anlamında geliştiğini dile getirdi.

