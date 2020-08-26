AFAD'ın çalışmaları ile Giresun'da yaralar sarılmaya çalışılıyor
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AFAD'ın çalışmaları ile Giresun'da yaralar sarılmaya çalışılıyor

Giresun'daki selde kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sürerken, Karayollarına bağlı yollar ile 94 köy yolu açıldı, 65 köye elektrik verildi.

AFAD'ın çalışmaları ile Giresun'da yaralar sarılmaya çalışılıyor
26.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:06

Giresun'daki selde kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sürerken, Karayollarına bağlı yollar ile 94 köy yolu açıldı, 65 köye elektrik verildi. 21 telefon santrali de yeniden hizmete alındı.

Giresun'da 22 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sonucunda 5 vatandaş yaşamını yitirirken, 3 jandarma personeli de şehit oldu. Bölgede AFAD koordinasyonunda kayıplara ulaşılması ve hayatın normale dönmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanırken, bölgeye AFAD 9 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde şimdiye kadar mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkiinde, 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyor. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Jandarma, çalışmalara JÖH, JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT Timi gibi birliklerinden toplam 675 kişi, 1 helikopter ve 2 kadavra köpeği ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 personelle çalışmalara katkı sağlıyor.

Şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin 65'ine ve 8 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 5 köy için çalışmalar sürüyor. Dereli ilçe merkezinin bir bölümüne elektrik verildi. Trafo gücünün sınırlı olduğu konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 94'ü de yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 24 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor. Ulaşıma tamamen kapanan Karayollarına bağlı 6 güzergahtan 5'inde ulaşım sağlanıyor. Halen kapalı olan Yağlıdere-Alucra yolu 34'üncü kilometreye kadar yol açılsa da çalışmalar sürüyor. İl genelindeki 22 telekomünikasyon santralinde iletişim kesildiği daha önce aktarılmıştı, yapılan çalışmalarda 21 santral yeniden hizmete alındı.

Yağışlardan sonra 42 vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurdu. Şu anda gözetim altında yatılı tedavi gören afetzede bulunmazken, Dereli ve Doğankent'e Sağlık Bakanlığı UMKE tarafından 2 sahra sağlık çadırı faaliyete geçirildi.

Türk Kızılay'ın çalışmalarıyla da günlük 7 bin 500 öğün/kap sıcak yemek ve 20 bin paketli su dağıtılıyor. 13 ekip, 32 personelle sahada görev yapıyor. Dereli, Çaldağ, Tirebolu ve merkez köylerinde bütün afetzedeler ziyaret edildi, 41 aile ile 141 destek görüşmesi yapıldı. 2 mobil sosyal hizmet aracı da Tirebolu ve Dereli ilçelerine konuşlandırıldı.

Hasar tespit çalışmalarına 25 ekip ile devam ediliyor. Toplamda 392 binadaki bin 754 bağımsız bölüm incelendi. 45 binadaki 141 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak şekilde olduğu belirlendi. Tarım ve hayvancılık zararlarına ilişkin 21 araçla görevlendirilen 57 personel, 11 ilçedeki 190 köy ve mahallede 517 hasar tespit etti. Dereli'de 231 zarar tespiti ile toplamda 38 milyon TL'lik zarar belirlendi. 125 aracın değerinin 7 milyon 700 bin TL olduğu anlaşıldı. Doğankent'te 173 adet zarar tespiti yapılarak, 9 milyon 200 bin TL zarar oluştuğu anlaşıldı. Selden etkilenen 28 aracın toplam değerinin 1 milyon 620 bin TL olduğu belirlendi.

Müdahale ve iyileştirme 34 kurum ve kuruluş eliyle yapılıyor

Müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik, Jandarma, Emniyet, Sağlık Bakanlığı UMKE, 112, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman ve Türk Kızılay birimlerinin yanı sıra, Giresun Belediyesi ve İtfaiyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Giresun, Sivas Akıncılar ve Gölova Özel İdareleri, Çoruh EDAŞ, Giresun TİKAFE, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Türk Telekom, AHBAP, AKUT, ANDA Bursa, Beşir Derneği, Cansuyu Derneği, İHH, İlkumut Derneği, MAGARA AKT, NEF Sosyal Yardımlaşma Vakfı, TAMGA AKT, TİDER, TİKAFE Giresun ve gönüllülerin çalışmalarıyla yürütülüyor. Gelişmeler AFAD tarafından 7 gün 24 saat devamlı takip ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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