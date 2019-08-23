AFAD'ın "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" Kütahya'da yapılacak

23.08.2019 15:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) düzenlenen "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı", 10 ilden ekiplerin katılımıyla Kütahya'da yapılacak.

AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yereldeki afet risklerini en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında pilot il seçilen Kütahya, 16-17 Ekim'de "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı"na ev sahipliği yapacak.

Kütahya Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, tatbikata ilişkin bilgilendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantısına, Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Albay Şükrü Vuran, Belediye Başkanı Alim Işık, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile kurul üyeleri katıldı.

Toraman, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afetler konusunda tecrübeli bir ülke olduğunu, AFAD'ın kurulmasıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında afet yönetiminde önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Tatbikatların planların uygulanabilirliğini görme açısından önemli olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Tatbikatın Kütahya'da başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Bu planları olabildiğince yaygınlaştırmaya ve teşkilatlarımızda bu konuda her seviyede bir bilinç oluşturma gayretinde olalım. AFAD her kurumla iş birliği yapmaya hazır. Bundan istifade edelim ve bu mekanizmaları çalıştıralım. Türkiye'nin şiddet ve çeşitlilik açısından çok sayıda afetle karşı karşıya kalmıştır ve olası bir afette sorumluluk yalnızca AFAD tarafından değil tüm kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilmesi gerekir."

Sunum yaparak kurul üyelerini bilgilendiren AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun da "Kütahya Afet Müdahale Planı (TAMP-Kütahya), ilimiz ve bölgemizden 14 kurum ve Kızılay'ın ana çözüm ortaklığında 26 hizmet grubundan oluşmaktadır. Tatbikatımızda, saha tatbikatı ile planlamadaki organizasyonun işlerliği, masa başı tatbikatı ile Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) test edilecektir." dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA