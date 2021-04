AFAD'ın afet çantası Aydın'da tanıtıldı

- AFAD'ın afet çantası Aydın'da tanıtıldı Vali Aksoy'a "Afet Çantası" takdim edildi Aydın'da afet öncesi hazırlıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması adına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a Afet Çantası takdim edildi.

AYDIN - Aydın'da afet öncesi hazırlıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması adına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a Afet Çantası takdim edildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında vatandaşlarda farkındalık oluşması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, olası bir afet anında her evde bulunması gereken afet çantasını tanıtarak, Vali Aksoy'a takdim etti. Afet çantalarının her evde bulunması gerektiğine dikkat çeken AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, "Olası bir afet durumunda elzem olan ihtiyaçların koyulduğu ve her ailenin ihtiyaç duyacağı bir çanta. Afet öncesi bunun hazırlığını yapıyoruz ve içine koyacağımız malzemeleri ve çantamızı bugün tanıtacağız. Aynı zamanda da başkanımız tarafından gönderilen bu çantamızı Valimize takdim edeceğiz" dedi.

"Vali Aksoy'dan Aydınlılara çağrı"

Aydın'ın birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Afete hazırlık kapsamında birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere 2021 yılı afet eğitim yılı olarak planlandı ve birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. İlimiz özellikle depremsellik anlamında hassasiyet gösteren iller arasında yer alıyor. Bu anlamda da Aydın'da yaşayan bütün bireylerimizin de depreme yönelik olarak her türlü hazırlıklarını yapması önem taşımaktadır. İçişleri Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımızın yürüttüğü bir çalışmada özellikle deprem öncesi afet öncesi hazırlık içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu kapsamda bir afet çantası oluşturuldu ve bu çantada özellikle afet sonrası ilk 72 saatte ihtiyaç olabilecek önemli unsurları barındıran bir çantanın hazır olması ve ihtiyaç duyulduğunda da ulaşabileceğimiz bir noktada bulunmasını temin eden bir çalışma. Bu anlamda arkadaşlarımız bu çantayı bana farkındalık oluşturmak adına takdim edecekler. Bu boyutuyla Aydın halkının da bu duyarlılığı göstermesi ve bu hazırlık içerisinde yer almasını özellikle istirham ettiğimi belirtmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve basın mensuplarına afet çantasını ve içerisinde bulunması gereken malzemeleri tanıtan İl Müdürü Harman, afet anında ilk 72 saatin önemli olduğuna da dikkat çekerek, afet çantasının her evde bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER