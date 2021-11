AFAD İller Yarışıyor Projesi kapsamında; Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Üniversiteler, Belediyeler, STK'lar ve Özel Sektörün gerçekleştirecekleri afetlere hazırlık, planlama, risk azaltma, eğitim, gönüllülük ve diğer konularda vatandaşlarımızın can ve mal kaybını azaltan, koruyan, normal hayatı sürdürülebilir kılan, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi planlanmaktadır. Proje formuna buradan ulaşabilirsiniz. AFAD İller Yarışıyor Proje Yarışması kapsamında; Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Üniversiteler, Belediyeler, STK'lar ve Özel Sektörün gerçekleştirecekleri afetlere hazırlık, planlama, risk azaltma, eğitim, gönüllülük ve diğer konularda vatandaşlarımızın can ve mal kaybını azaltan, koruyan, normal hayatı sürdürülebilir kılan, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi planlanmaktadır. Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2021Tamamlanan ve devam eden projeler kabul edilecektir. Proje Değerlendirme Kurulunca başarılı bulunan projelerden; ilk üçe başarı ödülü, ikinci üçe mansiyon verilecek, ayrıca her İl'e ait projelerden en az biri de yapılması planlanan ödül töreninde sergilenecektir. Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör ve Belediyelere ilgili Valilik tarafından duyuru yapılacak, projelere ait toplanan bilgi ve belgeler Valilik bilgisi dahilinde Başkanlığımıza gönderilecektir. Yazımız ekinde bulunan proje formu doldurulduktan sonra veriyonetimicg@afad. gov. tr mail adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet