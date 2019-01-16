Afad ile Türk Kızılayı Yolda Kalanlara Çorba ve Kumanya Dağıttı

Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kara yollarında mahsur kalanlara sıcak çorba ve kumanya ikram edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılayı ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ile Balıkesir'e bağlayan ve yoğun kar yağışından kapanan kara yollarında mahsur kalan yaklaşık 500 kişiye sıcak çorba ve kumanya dağıttı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kara yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 10 saat ulaşıma kapalı kaldığını söyledi.

Çok sayıda sürücü ve yolcunun yollar açılıncaya kadar aşırı soğukta araçlarında beklediğini belirten Artun, "Onları yalnız bırakmayarak, hazırladığımız kumanyaları sıcak çorbayla vatandaşlarımıza ikram ettik. Bu uygulamamız memnuniyetle karşılandı." dedi.

Kaynak: AA