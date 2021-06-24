AFAD ile OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında organize sanayi bölgelerinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri ve 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamındaki faaliyetlerin eş güdüm içinde...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında organize sanayi bölgelerinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri ve 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamındaki faaliyetlerin eş güdüm içinde yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

AFAD'da düzenlenen protokol törenine AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile iki kurumun yöneticileri katıldı.

Törende konuşan AFAD Başkan Vekili Taşdelen, 2021'in afet eğitim yılı olduğunu hatırlattı.

Taşdelen, afet farkındalık eğitimini bu yıl 51 milyon vatandaşa vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri imzaladıklarını ve imzalamaya devam edeceklerini dile getiren Taşdelen, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgeleri bizim için ayrıca bir önem arz ediyor. Malum biz tehlike, risk gibi kategorizasyonlar yapıyoruz. Tehlikelerin yoğun olarak bulunduğu yerler organize sanayi bölgeleri, dolayısıyla burada vereceğimiz eğitimler bir kat daha önem arz ediyor. Burada alınacak eğitimlerin birçok şeyi başından engelleyeceğini, birçok riski ortadan kaldıracağını varsayıyoruz. İnşallah öyle olur."

Taşdelen, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'de yaygın şekilde bulunduğunu belirterek, "Neredeyse Türkiye'nin tüm coğrafyasında bir organize sanayi bölgesi var. Bu da çok büyük bir yekun ve eğitim seferberliği kendi içinde. Toplam çalışan sayısına baktığımızda 2 milyonu aşkın bir sayıdan bahsediyoruz. OSBÜK'ün hitap ettiği çalışan sayısı 2 milyondan fazla. Biz bu protokolle bu iki milyonun tamamına eğitim vermeyi öngörebiliriz." diye konuştu.

AFAD'ın afet öncesinde, sırasında ve sonrasında görev yapan bir kurum olduğunu ifade eden Taşdelen, 81 ilde risk azaltma planlarının hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü, bu çalışmaların 7 pilot ilde tamamlandığını söyledi.

Taşdelen, kalan 74 ilin risklerini ortaya koyan çalışmaları da eylül sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

OSBÜK Başkanı Kütükcü

OSBÜK Başkanı Kütükcü de Türkiye'nin afetlerdeki ortak gücü AFAD ile gurur duyduklarını söyledi.

"OSBÜK olarak 81 şehrimizde 353 organize sanayi bölgemizle AFAD ile her türlü iş birliğini yapmaya her zaman hazırız." diyen Kütükcü, bu kapsamda kendilerini ülkeye karşı sorumlu hissettiklerini ifade etti.

Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 67 bin işletmeyi ve 2 milyonun üzerindeki çalışanı kapsayan protokolü imzaladıklarını belirten Kütükcü, şunları dile getirdi:

"Organize sanayi bölgelerimizde afet risklerinin azaltılması, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri gibi birçok konuyu kapsayan bu protokol, sanayi işletmelerimiz ve üretimin sürdürülebilirliği için gerçekten çok önemli. Çünkü deprem, sel, yangın gibi afetler sonucunda yaşananlar, can kayıplarına neden olduğu gibi işletmelerimizin ticari hayatlarını, insanımızın gelirini ve ülkemizin büyümesini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla işletmelerimizi, KOBİ'lerimizi afetlere hazırlayarak afetlerden daha az etkilenen bir yapıya kavuşturmamız şart."

Konuşmaların ardından Taşdelen ve Kütükcü, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur