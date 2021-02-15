AFAD ile HAVELSAN "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı
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AFAD ile HAVELSAN "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı

15.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile HAVELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile HAVELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzalandı.

AFAD Başkanlığındaki imza törenine, Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile diğer ilgililer katıldı.

Taşdelen, imza töreni öncesindeki konuşmasında, bu yılın "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

"Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında 2014'ten bu yana eğitim girişimlerinin olduğunu ifade eden Taşdelen, bu yıl toplumun tamamını kapsayacak bir eğitim seferberliğine niyetlendiklerini söyledi.

Taşdelen, bu konuda başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "Protokolle beraber HAVELSAN'da çalışan tüm arkadaşlarımızın bir afet farkındalık eğitimi almasını sağlamaya yönelik adım atmış olacağız. 2021 yılı bitmeden süreci tamamlayacağız." dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da kampanyaya ilk destek veren kurumlardan biri olmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Eğitim desteğinden dolayı AFAD'a teşekkür eden Nacar, "Bu eğitimleri belki daha ileri taşıyabiliriz. Yazılım mühendisliği yoğun bir firma olarak, belki yeni uygulamalar yeni cep telefonu, iletişim uygulamaları gibi konulara bir farkındalık getirebiliriz. Programın HAVELSAN ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların protokol Taşdelen ve Nacar tarafından imzalandı.

AFAD ile HAVELSAN 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı
AFAD ile HAVELSAN 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı
AFAD ile HAVELSAN 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı
AFAD ile HAVELSAN 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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