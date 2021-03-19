AFAD İl Müdürü'nden, cuma namazı öncesi 'afet' bilgilendirmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AFAD İl Müdürü'nden, cuma namazı öncesi 'afet' bilgilendirmesi

19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
AFAD İl Müdürü'nden, cuma namazı öncesi 'afet' bilgilendirmesi

SİVAS AFAD Müdürü Nazif Ekinci, 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından cuma namazı öncesi vaaz kürsüsünden olası afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında cemaati bilgilendirdi.

SİVAS AFAD Müdürü Nazif Ekinci, 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından cuma namazı öncesi vaaz kürsüsünden olası afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında cemaati bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 2021'i 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmesiyle, kentlerde bu yöndeki çalışmalara ağırlık verildi. Bu kapsamda AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kentteki Paşa Camisi'nde vaaz kürsüden cemaate seslendi. Ekinci, deprem, sel, heyelan ve çeşitli afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Herhangi bir afet durumunda kentte belirlenen toplanma alanları ile ilgili de cemaati bilgilendirdi. 

Ardından kürsüye çıkan emekli Müftü Yardımcısı Halil Taşpınar afetlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden örnekler okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Metin Oktay Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD İl Müdürü'nden, cuma namazı öncesi 'afet' bilgilendirmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:22:35. #1.15#
title