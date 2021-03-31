AFAD İl Müdürü Atsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti
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AFAD İl Müdürü Atsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

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AFAD İl Müdürü Atsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek Afet ve Acil Durum Çantası hediye etti.

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AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek Afet ve Acil Durum Çantası hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret eden AFAD İl Müdürü Osman Atsız, 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılında 'Afet riskine karşı hep birlikte' projesi kapsamında bireyden başlayarak toplumun tüm kesimlerine afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Atsız, farkındalık oluşturmak ve vatandaşların yaşadıkları mekanlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, afetlerde doğru davranış şekillerini öğretmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar, eğitimler ve ziyaretleri sürdürdüklerini söyledi.

Atsız, ziyarette 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı ve Kayseri AFAD'ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra, Ali İhsan Kabakcı'ya Afet Acil Durum Çantası hediye etti. - KAYSERİ

AFAD İl Müdürü Atsız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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