AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı
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AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfalarının kullanıcıların hizmetine açıldığını bildirdi.

AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı
16.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:15

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfalarının kullanıcıların hizmetine açıldığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Araştırmacıların dikkatine; Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfaları kullanıcıların hizmetine açılmıştır. İyi çalışmalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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