AFAD Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi'ni test edecek
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'ni test edeceğini bildirdi.
IĞDIR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'ni test edeceğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, İKAS Projesi'ni yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Iğdır'da 13-17 Aralıkta siren ve anons sistemleri ile SMS ve mobil bilgilendirme sisteminin test edileceği vurgulanan açıklamada, "Iğdır'da bulunan vatandaşların testlerden dolayı endişeye kapılmaması rica olunur." ifadelerine yer verildi.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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