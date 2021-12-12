AFAD Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi'ni test edecek

IĞDIR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'ni test edeceğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İKAS Projesi'ni yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Iğdır'da 13-17 Aralıkta siren ve anons sistemleri ile SMS ve mobil bilgilendirme sisteminin test edileceği vurgulanan açıklamada, "Iğdır'da bulunan vatandaşların testlerden dolayı endişeye kapılmaması rica olunur." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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