AFAD Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi'ni test edecek - Haberler
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AFAD Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi'ni test edecek

AFAD Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi Projesi'ni test edecek
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'ni test edeceğini bildirdi.

IĞDIR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Iğdır'da İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'ni test edeceğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İKAS Projesi'ni yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Iğdır'da 13-17 Aralıkta siren ve anons sistemleri ile SMS ve mobil bilgilendirme sisteminin test edileceği vurgulanan açıklamada, "Iğdır'da bulunan vatandaşların testlerden dolayı endişeye kapılmaması rica olunur." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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