18.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:58

AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından başlatılan AFAD Gönüllüsü projesi kapsamında Trabzon'da 169 gönüllü başvurusu aldıklarını bildirdi.

Kıratlı, yaptığı açıklamada, proje ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen kişilerin, eğitim kapasitelerinin artırılması ve performanslarının takip edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Trabzon'dan projeye başvuru yapan ve AFAD Gönüllüsü olan kişilerle bu kapsamda bir doğa gezisi düzenlediklerini vurgulayan Kıratlı, Sümela Manastırı, Çakılgöl ve Arnastal yaylalarının da yer aldığı 11 kilometrelik rotada doğa yürüyüşü yaptıklarını kaydetti.

Kıratlı, yürüyüş süresince gönüllü kişilere doğadaki hareket tarzları, ekip ruhu ve yürüyüş teknikleri üzerinde bilgilendirmelerin yapıldığına işaret ederek, "Hazırlanan program dahilinde gönüllülerimizle sosyal, kültürel, eğitsel ve tatbiki program ve faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan Arnastal doğa yürüyüşünü icra ettik. Faaliyetlerimiz devam edecektir. Bütün vatandaşlarımızı e-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya ve bu sosyal sorumluluk projesinde bizlere destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA